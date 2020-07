Basket mercato il play Giacomo Bloise resta in serie B e firma con Olginate

Basket mercato una nuova tappa per il cestista classe 1990 di Erba.

Basket mercato “Sono in sintonia con il progetto dell’NPO e voglio portala ai playoff”

Il basket mercato mette a segno in serie B un colpo davvero grosso e parla… erbese. La NPO Olginate Missoltino.it infatti ha ufficializzato l’ingaggio quale nuovo playmaker per la stagione 2020/21 di Giacomo Bloise, cestista di Erba nato nel minibasket de Le Bocce Erba e poi cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Cantù dove ha esordito anche in serie A. Il play classe 1990 dopo l’ultima stagione passata a Lecco ha deciso di rimanere in categoria cadetta nell’ambiziosa NPO

Queste le prima parole di Jack Bloise da nuovo giocatore NPO

“In queste ultime settimane ho ricevuto diverse proposte ma alla fine ho scelto Olginate per il suo progetto e la voglia di consolidarsi tra le società importanti della serie B. Questo progetto è in sintonia al mio carattere ambizioso di giocatore. Ho sempre giocato in squadre che hanno lottato per i play off e mi piacerebbe portare il mio contributo ad Olginate per raggiungere questo obiettivo per la sua prima volta. Sarà davvero un piacere giocare al fianco ad un giocatore importante come Andrea Negri e magari riusciremo ad essere una outsider del prossimo campionato 2020/21. Sono cresciuto con la palla a spicchi in mano e già a tre anni mi divertivo a palleggiare col pallone. A 15 anni ho deciso di trasformare questa mia grande passione anche nel mio lavoro. Sono cresciuto a Cantù a cui sarò sempre riconoscente per avermi fatto conoscere la grande platea del basket e con cui ho esordito in Serie A ed in Eurocup avendo la possibilità di giocare al fianco di giocatori ex NBA. La piu’ grande soddisfazione cestistica? Sicuramente è stata la vittoria della Coppa Italia con Biella”. Ora è pronto per una nuova tappa della sua carriera a Olginate.