Basket mercato: Ilaria Bernardi va a Giussano in A2, coach Alessio Pesca lascia Erba

Incomincia ad infiammarsi il basket mercato anche alle nostre latitudini e a tutti i livelli.

Il colpo

In queste ultime ore coach Alessio Pesca ha comunicato pubblicamente che non sarà più l'allenatore de Le Bocce Erba in Divisione Regionale 1.

"Una scelta difficile e sofferta - ha detto Pesca - perché dovuta a motivazioni professionali e non sportive. Ringrazio tutti dai giocatori allo staff, dalla società ai tifosi perchè abbiamo vissuto due stagioni davvero super ricche di emozioni e grandi momenti. Forse sono diventato un allenatore più bravo ma sicuramente mi sento una persona migliore. Ecco perché sarò sempre il tifoso numero 1 de Le Bocce Erba che porterò sempre nel cuore e seguirò seppur da lontano".

A breve la società erbese comunicherà il nome del nuovo allenatore della prima squadra 2024/25. Così come è atteso nelle prossime ore l'annuncio del nuovo allenatore della Virtus Cermenate in serie C maschile.

Spostandoci in campo femminile è stato annunciato un altro colpo di mercato a tinte brianzole.

La giovane cestista di Figino Ilaria Bernardi classe 2005 nella prossima stagione giocherà con il Giussano in serie A2 e sotto la conduzione tecnica della nuova coach Monica Stazzonelli indimenticata ex giocatrice della Pol Comense che ha preso il posto di Aldo Corno. Bernardi è da poco stata convocata per partecipare al raduno con l'Italia Under20 ed è reduce da un'altra bella stagione con la maglia di Costa Masnaga dove si è distinta nel campionato di Serie A2 e ha vinto l'argento alle finali nazionali Under19. Inoltre gira sempre più insistente la voce del passaggio della cestista di Asso Laura Spreafico al Geas Sesto San Giovanni in serie A1.