Basket mercato Jona Di Giuliomaria dal PGC a Fabriano in serie B

Basket mercato movimenti importanti per giocatori e allenatori nostrani.

Basket mercato tra i tecnici Mauro Dubini va alla Pall. Albavilla, Matteo Semoventa resta alla Pol Comense femminile

Il basket mercato non conosce soste neppure alle nostre latitudini. In campo maschile da segnalare il passaggio di un altro prodotto del Progetto Giovani Cantù in serie B. Si tratta del figlio d’arte Jona Di Giuliomaria, guardia tiratrice classe 2002 figlio di Christian, che dopo essere cresciuto nel PGC ed esploso con la maglia del Gorla Cantù in serie C Gold nelle ultime due stagioni ha firmato un contratto biennale con la Janus Fabriano con cui giocherà in serie B 2020/21. Per il talento del PGC una bella occasione nel mondo senior.

Per quanto riguarda il settore allenatori nelle ultime ore è arrivato il passaggio di Mauro Dubini esperto coach brianzolo che nella stagione 2019/20 ha allenato il Cabiate Under20, alla Pallacanestro Albavilla.

Infine in campo femminile da segnalare una conferma: quella di coach Matteo Semoventa che è stato confermato alla guida della Pol Comense in serie C femminile.