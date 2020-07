Basket mercato la Pallacanestro Albavilla saluta i “quattro moschettieri”

Basket mercato partenze illustri in un club storico brianzolo.

Si muove il basket mercato anche in casa della Pallacanestro Albavilla, una delle società storiche nel panorama cestistico nostrano, in vista della nuova stagione agonistica 2020/21. La società biancoblù ripartirà dalla Promozione maschile e dal confermato coach Angelo Delfinetti e sta definendo il roster. Le prime news sono però sul fronte uscite dove lasciano il club brianzolo dopo alcuni anni quattro elementi storici. I quattro moschettieri Piero Bianchi, Andrea Bonacina , Diego Tosetti e Marco Bartesaghi infatti hanno deciso di fare il salto di categoria e l’anno prossimo giocheranno in serie D con la maglia del Pescate. La società di Albavilla è già in moto per sostituirli con nuovi innesti.