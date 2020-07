Basket mercato la Us Vertematese di serie C femminile riparte da coach Pierre Villa

Basket mercato news e conferme dal mondo degli allenatori lariani.

Basket mercato Cristian Testa invece lascia Nibionno e si accasa a Lecco come responsabile tecnico del settore giovanile

Il basket mercato non si ferma e non va in vacanza nella nostra provincia e anzi regala due colpi importanti nel panorama degli allenatori.i Il primo è una lieta conferma e arriva dall’US Vertematese del presidente Fermo Verga che ha deciso di ripartire confermando coach Pierre Villa alla conduzione tecnica della prima squadra femminile che parteciperà al campionato lombardo di serie C 2020/21 con l’0biettivo di ripetere la bella stagione scorsa sospesa per l’emergenza covid quando il taam azzurro era al secondo posto.

In campo maschile invece novità per il tecnico comasco Cristian Testa che dopo solo una stagione lascia la guida del Basket Nibionno per accasarsi al Basket Lecco dove assumerà l’incarico di responsabile tecnico del settore giovanile.