Basket mercato la Virtus Cermenate si assicura anche Carpani, Terraneo e Meroni

Basket mercato nuovi colpi per le squadre lariane di serie C

Basket mercato Le Bocce Erba si completa con il giovane 2000 Giovanni Marazzi

Continuano i movimenti del basket mercato sotto l’ombrellone ma anche in provincia di Como. Nelle ultime ore molto attiva la Virtus Cermenate che ha rinforzato il suo roster per la serie C Gold 2020/21 assicurandosi l’esperto esterno Silvio Carpani dal Gorla Cantù e il play guardia del 2000 Mattia Terraneo nell’ultima stagione al Basket Rovello Porro. Inoltre a completare la rosa a disposizione di coach Gilberto Spinelli è arrivato anche il giovane lungo classe 2002 Giacomo Meroni che nell’ultima stagione ha ben figurato in serie D con l’ABC Lomazzo. Scendendo di una categoria da segnalare il colpo grosso de Le Bocce Erba che si è assicurata sotto le plance i 197 cm dell’ala forte del Gorla Cantù Giovanni Marazzi classe 2002. Per la squadra allenata da Mauro Tagliabue la prima scelta per rinforzare il pacchetto lunghi.