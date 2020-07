Basket mercato la Virtus Cermenate ufficializza l’esterno Mattia Terraneo

Basket Mercato un nuovo colpo per la società brianzola di serie C Gold.

Basket mercato la guardia del 2000 ex PGC e Rovello arriva alla corte di coach Gilberto Spinelli

Ora è ufficiale l’ultimo colpo del basket mercato in casa della Virtus Cermenate che si è assicurata le prestazioni di Mattia Terraneo, promettente guardia classe 2000 che va a completare il reparto esterni a disposizione di coach Gilberto Spinelli per la prossima stagione di serie C Gold 2020/21. Terraneo dopo essere cresciuto cestisticamente nelle squadre giovanili del Progetto Giovani Cantù ha esordito nei campionati senior giocando nelle ultime due stagioni prima con la maglia della Mia Lentate e poi nell’ultimo campionato con quella del Basket Rovello Porro. Ora per lui è pronta una nuova avventura ancora nella C Gold lombarda con la canotta gialloblù della Virtus Cermenate.