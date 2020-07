Basket mercato l’Abc Lomazzo riparte da coach Paolo Zandalini

Basket mercato conferma importante sulla panchina di una delle società storiche comasche.

basket mercato per il tecnico sarà la quinta stagione consecutiva alla guida della serie D biancoverde

Mentre sotto l’ombrellone incomincia a muoversi vorticosamente il basket mercato ecco che alle nostre latitudini arriva una conferma importante da una delle società storiche del movimento comasco. L’Abc Lomazzo infatti ha deciso di ripartire da coach Paolo Zandalini. Per il tecnico milanese quella del 2020/21 sarà la quinta stagione consecutiva sulla panchina della prima squadra biancoverde di Lomazzo un club che sarà alla decima partecipazione di fila nel campionato di serie D lombardo. Una conferma importante quindi per Zandalini che ha sempre fatto bene consolidando il team Abc sempre nelle zone alte delle classifiche della categoria regionale. “Ormai a Lomazzo mi sento come a casa dopo tutti questi anni e sono felice di questa conferma”. Al fianco di Zandalini nel ruolo di team manager una new entry come Claudio Mambretti. Ora in casa Abc si penserà ala definizione del roster 2020/21.