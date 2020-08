Basket mercato, Luca Donega sale in serie B con Olginate

Basket mercato: un cestista brianzolo da Rovello Porro in C vola nella serie cadetta.

Basket mercato il play classe 2000 ha vestito anche la maglia del Progetto Giovani Cantù

Il basket mercato estivo regala un altro colpo nostrano dalle latitudini brianzole fino alla serie cadetta maschile. Si tratta di Luca Donega playmaker 188 cm per 77 kk classe 2000 cresciuto nelle giovanili del Basket Rovello e poi del Progetto Giovani Cantù prima di tornare a Rovello Porro dove nelle ultime stagioni ha vinto un titolo regionale Under18 e conquistato la promozione dalla serie C Silver alla Gold dove ha debuttato lo scorso anno.

Donega nella stagione prossima ha deciso di accettare la sfida, salire ulteriormente di categoria visto che giocherà in serie B con la maglia della NPO Missoltino.it Olginate. Proprio ad Olginate Luca ritroverà in veste di assistente uno degli allenatori che più di tutti hanno contribuito alla sua crescita cestistica quale coach Manuel Cilio.

Molto soddisfatto di questa nuova avventura sportiva proprio il diretto interessato il giovane Donega: “Non vedo l’ora di cominciare con la nuova maglia per potermi confrontare in una categoria maggiore e crescere come giocatore. Ho scelto Olginate perché mi sembra la situazione perfetta per fare questo salto di categoria”.