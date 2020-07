Basket mercato Luca Visconti nuovo coach dei Bulls

Basket mercato colpo grosso del club di Cucciago del presidente Fabio Borghi.

Basket mercato l’ex tecnico del mariano femminile allenerà i gruppi 2003 e 2008

Il basket mercato brianzolo fa registrare in queste ore un colpo grosso messo a segno dai Cucciago Bulls del presidente Fabio Borghi. Il club brianzolo ha infatti annunciato di aver inserito nel suo staff allenatori un altro coach di grande esperienza e competenza come Luca Visconti.

Visconti è un tecnico affermato di caratura nazionale soprattutto nel settore femminile dove ha allenato da capo allenatore in serie A2 a Biassono, Crema e Varese ma anche nei settori giovanili del San Gabriele Milano e della Forti e Liberi Monza maturando anche una esperienza importante nel giro azzurro prima come assistente nel College italia e poi come assistente nelle nazionali giovanili oltre che nello staff del centro tecnico azzurrina lombardia. Nell’ultima stagione Visconti ha allenato la squadra della Mia Mariano Comense nel campionato femminile di serie B e Under18 Eccellenza. Ora è pronto per iniziare l’avventura con i Cucciago Bulls dove guiderà i gruppi 2004 e 2008.

