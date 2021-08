Basket mercato Patrick Gatti sale in A2 a Fabriano, Curtis Nwohuocha va a Borgomanero in B

Basket mercato quanti talenti di scuola canturina protagonisti di passaggi importanti in estate.

Basket mercato all'Aurora Desio invece si ritrovano Jona Di Giuliomaria e Pietro Nasini

Il basket mercato sta regalando alcuni colpi importanti nelle principali categorie nazionali che hanno visto protagonisti anche alcuni giovani talenti nostrani. Molti dei quali usciti dal Progetto Giovani Cantù come Jona Di Giuliomaria play/guardia classe del 2002 che dopo essere cresciuto a Cantù fino al 2019, nello scorso campionato ha giocato in serie B a Fabriano, contribuendo alla promozione in Serie A2 e ora è approdato in serie B all'Aurora Desio dove ritrova anche papà Christian nello staff tecnico della società. In squadra a Desio invece Jona trova un altro ex prodotto del PGC quel Pietro Nasini che dopo una lunga esperienza in serie C con il Team ABC Cantù, lo scorso anno era passato a Olginate in B e ora è pronto per una nuova avventura in maglia Aurora.

In serie B però precisamente a Borgomanero è arrivato anche un altro giocatore di scuola canturina: staimo parlando del centro di 202 cm classe 1997 Curtis Nwohuocha che rimasto a Cantù fino al 2016 è poi sceso in serie A2 dove ha vestito le maglie di Treviglio, Verona e nelle ultime tre stagioni quella di Trapani. Ora Curtis è pronto per questa nuova tappa della sua carriera al College Basketball Borgomanero.

Salendo di una categoria troviamo un altro talento prodotto del PGC: si tratta di Patrock Gatti esterno classe 2001 che dopo due buone stagioni in serie B a Bernareggio ora ha accettato la proposta di salire in A2 vestendo la canotta della neopromossa Fabriano.

Restando nella stessa categoria in serie A2 ma spostandoci sui campi femminili, troviamo l'omonima Gatti Valentina pivot classe 1988 di Binago che ha deciso di rinnovare la sua permanenza tra le file del Castelnuovo Scrivia dove dopo l'ultima bella stagione culminata con la storica qualificazione ai playoff, continuerà ad essere allenata da un'altra indimenticata ex cestista del Pool Comense quale coach Francesca Zara.