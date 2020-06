Basket mercato Virtus Cermenate riparte dalla Gold tra conferme e obiettivi

Basket mercato importanti notizie per due club nostrani di serie c.

Due società storiche della nostra provincia sono molto attiva sul basket mercato di serie c stiamo parlando della Virtus Cermenate che ha confermato di ripartire dalla C Gold con alla guida il nuovo head coach Gilberto Spinelli e de Le Bocce Erba di coach Mauro Tagliabue confermato sulla panchina della C Silver 2020/21.

Le ultime da casa Virtus Cermenate

La Virtus Cermenate riparte dalla C Gold e dalle conferme importanti di capitan Mattia Broggi, Roberto Anzivino e Felipe Menezes. Il Club sta lavorando per trattenere anche il talentuoso play Banfi mentre sonda il terreno per trovare due lunghi. Sul fronte partenze hanno salutato Tommaso Colombo e Riccardo Pellizzoni, passati a Nerviano, così come Emanuel Terreni,destinato in serie B».

Le ultime da casa Le Bocce Erba

Le Bocce Erba affronterà il campionato di serie C Silver 2020/21 agli ordini del confermatissimo coach Mauro Tagliabue. In uscita sono dati tre pezzi pregiati come Mattia Malberti, Luca Bergna e Luca Dominioni mentre alla voce entrate sono certi gli arrivi dell’ala grande Paolo Cesana classe 1993 e dell’ala piccola Riccardo Losa classe 1994. Si cerca ora un lungo di ruolo. Il resto della roster confermato e completato da alcuni under18.