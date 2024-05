Basket: negli anticipi di DR1 sfide cruciali a domicilio per Appiano Gentile e Inverigo 

Si apre questa sera il penultimo turno della seconda fase che deve ancora emettere verdetti importanti in chiave playoff e playout che interessano anche le squadre lariane.

Gli anticipi

Come Il Gigante Inverigo che stasera torna tra le mura amiche per ospitare il Sant'Antonino Centro in una sfida cruciale per evitare le ultime due posizioni del girone Bronze che vorrebbero dire retrocessione diretta senza passare dai playout. Nel girone Silver invece stasera in campo l'Indipendente Appaino Gentile che autogestito cerca il tris vincente per continuare la scalata ospitando il Paderno. Posticipi domenicali invece per Villa Guardia ospite del Mojazza Milano nel Silver ma anche per Le Bocce Erba in casa con Bollate e Cucciago a Seregno nel girone Gold.

Il programma del 3° turno ritorno girone Silver Centro

Venerdì 10 maggio ore 21.30 Appiano Gentile-Paderno, domenica 12 Nibionno-Bresso, Masters Carate-Rovagnate, ore 21.30 Mojazza Milano-Villa Guardia.

La classifica del girone Silver Centro

Nibionno 16; Mojazza Milano, Masters Carate Brianza 14; Indipendente Appiano 12; Paderno, GS Villa Guardia, Rovagnate 10; Bresso 8.

Il programma del 3° turno ritorno girone Bronze Centro

Venerdì 10 maggio ore 21 Inverigo-S. Antonino, Cmb Rho-Sondrio, Mandello Groane Lentate, domenica 12 Tirano-Cabiate.

La classifica aggiornata del girone Bronze Centro

Cabiate 20; Mandello 18; Cmb Rho 14, Sondrio, Antonino Centro 10; Il Gigante Inverigo, Tirano 8; Nuovo Basket Groane Lentate 6.

Il programma del 3° turno ritorno girone Gold Centro

Domenica 12 maggio Civatese-Sedriano, ore 18 Erba-Bollate, Binzago-Morbegno, ore 18.45 Seregno-Cucciago.

La nuova classifica del girone Gold Centro

Le Bocce Erba 18; Binzago, Sedriano 16; Bollate 12; Civatese, Morbegno, Seregno 10; Cucciago Bulls 3.