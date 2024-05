Basket: nell'anticipo dell'ultimo turno in DR2 bel colpo corsaro dell'Alebbio Como a Parabiago

Si è aperto l'ultimo turno della seconda fase del campionato di Divisione Regionale 2 che vede coinvolte molte squadre lariane a caccia dei playoff o dei playout nei rispettivi gironi.

La prima gara

Apripista ieri sera l'Alebbio Como di coach Angelo Delfinetti che nel girone Iron ha chiuso sbancando il campo del Parabiago con un netto 54-83 che le permette di centrare il terzo posto del raggruppamento in vista dei playout. Domani invece scenderanno in campo per i loro ultimi impegni Tavernerio e Lurate Caccivio nel Gold, Figino nel Silver e Lomazzo nell'Iron mentre Comense e Antoniana Como chiuderanno nei posticipi domenicali il girone Bronze.

Programma del 3° turno di ritorno girone Gold Ovest

Venerdì 10 maggio ore 21,15 Tradate-Tavernerio, ore 21-30 Kaire Sport Lurate Caccivio-Cassano Magnago, domenica 12 Lesmo-Malnate.

La classifica del girone Gold Ovest

Service Lift Tavernerio 16; Cassano Magnago 12; Malnate 8; Tradate, Lesmo, Lurate Caccivio 6.

Programma del 3° turno di ritorno girone Silver Ovest

Venerdì 10 maggio Pescate-Centro Sportivo Giovanile, ore 21.15 Bosto-Figino, domenica 12 Robur Saronno-Cesano Seveso.

La classifica del girone Silver Ovest

Centro Sportivo Giovanile Busto Garolfo, Robur Saronno 12; Bosto 10; Pescate 8; Evnext.it Keep Moving Figino, Cesano Seveso 6.

Programma del 3° turno di ritorno girone Bronze Ovest

Martedì 7 maggio 5 Fuori Giussano-Cardano 62-45, domenica 12 ore 18 Comense-Gavirate, ore 21.15 Antoniana Como-Canegrate.

Classifica del girone Bronze Ovest

Antoniana Como, Comense 12; Canegrate, 5 Fuori Giussano 10; Gavirate 8; Cardano 4.

Programma del 3° turno di ritorno girone Iron Ovest

Mercoledì 8 maggio Parabiago-Alebbio Como 54-83, venerdì 10 ore 21.30 Lomazzo-Legnano, Origgio-Carnate.

Classifica del girone Iron Ovest

Legnano 16; Origgio 14; Alebbio Como 12; Lomazzo 8; Carnate 6; Parabiago 0.