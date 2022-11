Basket Prima Divisione: si è aperto ieri il 3° turno d'andata del girone F lombardo.

Basket Prima Divisione: Albavilla tris e primato, Mariano sbanca Ponte Lambro

Ha preso il via ieri sera il 3° turno d'andata del campionato di Prima Divisione maschile. Nel girone F quello che interessa le squadre lariane, si sono giocati due anticipi (rinviata invece Socco Fino-Antoniana Como). Sugli scudi i Gladiatori di Albavilla che hanno centrato la terza vittoria consecutiva battendo in casa l'Alebbio Como e mantenendo così non solo l'imbattibilità stagionale ma anche il primato in classifica. Colpo esterno importante invece per il Sant'Ambrogio Mariano Rosso che è andato a sbancare il campo dell'Olimpia Ponte Lambro con il punteggio di 44-58.

Venerdì 4 si torna in campo con un derby molto speciale: a Casnate infatti va in scena Comense-Cucciago Bulls. Sarà questa la prima volta di una squadra senior maschile del club nerostellato al PalaFrancescucci quello che fu il tempio del basket femminile con la grande Pool Comense.

Programma del 3° turno d'andata girone F

Mercoledì 2 novembre ore 21.15 Albavilla-Alebbio 52-35, Ponte Lambro-Mariano Rosso 44-58, rinviata Socco-Antoniana; venerdì 4 ore 21.20 Comense-Cucciago; domenica 6 ore 20.30 Guanzate-Senna, ore 21 Menaggio-Leopandrillo, ore 21.30 Mariano Bianco-Cabiate.

Classifica del girone F

Gladiatori Albavilla* 6; Cabiate, Mariano Bianco, Mariano Rosso*, OSG Guanzate 4; Leopandrillo Cantù, Cucciago, Comense, Ponte Lambro* 2; Senna, Socco Fino, Alebbio*, Antoniana Como, Menaggio 0. (* 1 gara in più)