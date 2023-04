Basket Prima Divisione: ieri sera si è aperto il 10° turno di ritorno del girone F lombardo.

Basket Prima Divisione: Albavilla vince il derby con Ponte Lambro, Socco ok in casa

Si è aperto ieri sera il 10° turno del girone F del campionato di Prima Divisione con due interessanti anticipi. Fari puntati sul derby che si è giocato a Ponte Lambro dove i Gladiatori Albavilla si sono imposti dominando contro i locali dell'Olimpia per 33-60. Importante anche il successo casalingo del Socco Fino contro il Mariano Rosso. Oggi si torna in campo per un altro anticipo Antoniana-Senna.

Il programma del 10° turno di ritorno del girone F

Mercoledì 19 ore 21.15 Ponte Lambro-Albavilla 33-60, Socco-Mariano Rosso 64-49; giovedì 20 ore 21 Antoniana-Senna; domenica 23 ore 21 , Cabiate-Alebbio, Menaggio-Guanzate, 21.30 Mariano Bianco-Comense rinviata al 9 maggio Leopandrillo-Cucciago,

La classifica aggiornata del girone F

Comense 42; S. Ambrogio Mariano Bianco 38; Osg Guanzate, Gladiatori Albavilla 30; Cabiate, Cucciago Bulls 28; Socco 26; Leopandrillo Cantù 22; Antoniana Como, Alebbio 16: Mariano Rosso 12;Senna 8; Olimpia Ponte Lambro 7; Menaggio 4.