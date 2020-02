Basket Prima Divisione anche il girone lariano si ferma fino al 1 marzo

Basket Prima Divisione ben 3 gare del 5° turno di ritorno rinviate.

Basket Prima Divisione dietro alla capolista Giussano c’è SB’83 Cermenate poi Ponte Lambro e Mariano Blu

Anche il campionato di basket Prima Divisione si ferma fino al 1 marzo in ottemperanza alle decisioni della Federazione lombarda. Per la verità anche l’ultimo turno del weekend scorso non è stato completato ma ha visto ben 3 partite domenicali rinviate. Alla pausa forzata nel girone Varese 2 comanda il Giussano da solo intesta e inseguito al secondo posto dall’SB’83 Cermenate che ha allungato su Ponte Lambro e Mariano Blu che però deve recuperare una gara.

Il cartellone del 5° turno girone Varese2

Giovedì 20 GS Cavallasca-Mariano Bianco 62-57, Ponte Lambro-SB’83 Cermenate 57-73, Giussano-Senna Bianco 77-56; venerdì 21 Albese-Cucciago Bulls 76-55; domenica 23 Mariano Blu-Guanzate rinviata, Senna Nero-Antoniana rinviata e Alebbio-Menaggio rinviata.

La classifica aggiornata girone varese 2

Giussano 32; SB’83 Cermenate 28; Ponte Lambro, Mariano Blu* 26; Virtus Albese 24; Senna Bianco 20; Alebbio* 18; Menaggio*, Guanzate*, Cavallasca 14; Mariano Bianco, Cucciago 12; Senna Nero* 4; Antoniana Como* 2. (* una gara in meno)

Il cartellone del 6° turno girone Varese2 che è stato rinviato na data da destinarsi

Martedì 25 Guanzate-Ponte Lambro (ore 21.30); mercoledì 26 Cucciago-Alebbio (ore 21); giovedì 27 SB’83-Cavallasca (ore 21.30), Menaggio-Mariano Blu (ore 21.30); venerdì 28 Antoniana-Giussano (ore 21); domenica 1 marzo Senna Bianco-Albese (ore 21), Mariano Bianco-Senna Nero (ore 20).

