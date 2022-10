Basket Prima Divisione: si è aperto ieri sera il 2° turno d'andata del girone F.

Basket Prima Divisione: bis vincente per Cabiate e primo successo per il Leopandrillo

Si è aperto ieri sera il 2° turno del campionato di basket Prima Divisione maschile. Nel girone F secondo successo consecutivo per il Cabiate che ha travolto il Menaggio in casa con un larghissimo 77-35. A domicilio ieri sera è arrivata anche la prima vittoria stagionale per il Leopandrillo Cantù che ha battuto il Socco Fino in volata per 69-66. Oggi il cartellone continua proponendo in serata un interessante Ponte Lambro-Mariano Bianco.

Il calendario del 2° turno d'andata girone F

Martedì 25 ottobre ore 21.15 Leopandrillo Cantù-Socco Fino 69-66, ore 21.30 Cabiate-Menaggio 77-35; mercoledì 26 ore 21.15 Ponte Lambro-Mariano Bianco; venerdì 28 ore 20.30 Cucciago-Albavilla; domenica 30 ore 20.30 Antoniana-Guanzate, ore 21 Senna-Comense, ore 21.30 Mariano Rosso-Alebbio.

Classifica del girone F

Cabiate* 4; Albavilla, Leopandrillo Cantù*, Cucciago, Comense, OSG Guanzate, Ponte Lambro, Mariano Bianco 2; Mariano Rosso, Senna, Socco Fino*, Alebbio, Antoniana Como, Menaggio* 0.

(* 1 gara in più)