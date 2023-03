Basket Prima Divisione: si è aperto ieri l'8° turno di ritorno del girone F lombardo.

Basket Prima Divisione: Cabiate travolge Senna e sale al terzo posto in classifica

Si è aperto ieri sera l'8° turno di ritorno del girone F del campionato di basket Prima Divisione maschile. Apripista la larga vittoria del Cabiate che ha superato nettamente in casa il Senna salendo momentaneamente da solo al terzo posto in classifica. Già questa sera in programma altre due gare Ponte Lambro-Cucciago Bulls e Socco-Comense.

Il programma dell'8° turno di ritorno del girone F

Martedì 28 Cabiate-Senna 74-31; mercoledì 29 ore 21.15 Ponte Lambro-Cucciago Bulls, Socco-Comense; domenica 2 aprile ore 21 Leopandrillo-Antoniana, Menaggio-Albavilla, Guanzate-Mariano Rosso, Mariano Bianco-Alebbio.

La classifica aggiornata del girone F

Comense 38; S. Ambrogio Mariano Bianco 34; Cabiate 28; Osg Guanzate, Gladiatori Albavilla 26; Cucciago Bulls 24; Socco 20; Leopandrillo Cantù 18; Antoniana Como, Alebbio 16: Mariano Rosso 10; Olimpia Ponte Lambro 8: Senna 6; Menaggio 4.