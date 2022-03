Pallacanestro minors news

Basket Prima Divisione si è giocato ieri un importante recupero nel girone P.

Basket Prima Divisione Cavallasca sbanca Ponte Lambro e lo aggancia in classifica

Si è giocato ieri sera un importante recupero nel girone P del campionato di basket Prima Divisione. A Ponte Lambro il GS Cavallasca è tornato al successo dopo un periodo poco fortunato e ha battuto l'Olimpia per 55-39 agganciandola a quota 6 punti. Il girone P tornerà in campo già domani giovedì 10 marzo per gli anticipi del recupero del 2° turno di ritorno che vedrà ancora protagoniste sia Cavallasca che Ponte Lambro rispettivamente in casa contro la capolista SB'83 Cermenate e in trasferta a Menaggio.

Il tabellino di Olimpia Ponte Lambro-GS Cavallasca San Fermo 39-55

Olimpia Ponte Lambro: Mauri 14, Sanvito 9, Bonanomi 6, Frassoni 3, Giannoni 3, Bodini 2, Noseda 2, Brusco, Critelli.

Cavallasca: Novati 14, Gerosa 10, Pinna 10, Introzzi 7, Molteni 6, Fossati 3, Iannitti 3, Braga 2

Recupero del 4° turno di ritorno

Martedì 8 marzo ore 21 Ponte Lambro-Cavallasca 39-55.

La classifica aggiornata del girone P

SB’83 Cermenate 22; Cucciago Bulls 20; Virtus Albese 16; Socco Fino 12; Menaggio 8; Olimpia Ponte Lambro, GS Cavallasca 4; Senna 0.

Questo il cartellone del recupero del 2° turno di ritorno

Giovedì 10 marzo ore 21.30 Menaggio-Olimpia Ponte Lambro, ore Cavallasca-BS’83 Cermenate, venerdì 11 ore 21.30 Virtus Albese-Socco; domenica 13 marzo ore 21.30 Senna-Cucciago Bulls.

l cartellone del recupero del 1° turno di ritorno

Lunedì 14/3 ore 21.30 SB’83 Cermenate-Ponte Lambro; rinviata al 31 marzo Cavallasca-Senna.