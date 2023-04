Basket Prima Divisione: domenica ricca di partite nel girone F lombardo.

Basket Prima Divisione: colpi vincenti per Mariano Bianco, Guanzate e Albavilla

Domenica ricca di partite nel girone F del campionato di basket Prima Divisione. Vittoria travolgente del Sant'Ambrogio Mariano Bianco che si conferma seconda forza del torneo a spese dell'Alebbio sfiorando il centello. In terza posizione si confermano anche Guanzate e Albavilla a segno rispettivamente in casa contro il Marano Rosso e sul campo del fanalino Menaggio. Da segnalare anche il recupero che si è giocato ieri a Senna con il successo pesante dei padroni di casa nella sfida sul fondo contro l'Olimpia Ponte Lambro. Il torneo si ferma per Pasqua per tornare dal 12 aprile.

Il programma dell'8° turno di ritorno del girone F

Martedì 28 Cabiate-Senna 74-31; mercoledì 29 ore 21.15 Ponte Lambro-Cucciago Bulls 40-71, Socco-Comense 61-66; domenica 2 aprile ore 21 Leopandrillo-Antoniana np, Menaggio-Albavilla 39-50, Guanzate-Mariano Rosso 67-29, Mariano Bianco-Alebbio 97-61.

Recupero del 7° turno domenica 2 aprile Senna-Ponte Lambro 49-37

La classifica aggiornata del girone F

Comense 40; S. Ambrogio Mariano Bianco 36; Cabiate, Osg Guanzate, Gladiatori Albavilla 28; Cucciago Bulls 26; Socco 20; Leopandrillo Cantù 18; Antoniana Como, Alebbio 16: Mariano Rosso 10; Olimpia Ponte Lambro, Senna 8; Menaggio 4.

Il programma del 9° turno di ritorno del girone F

Mercoledì 12 aprile ore 21.15 Cucciago-Cabiate; venerdì 14 ore 21.20 Alebbio-Ponte Lambro, 21.30 Senna-Leopandrillo; domenica 16 ore 20.30 Albavilla -Menaggio Bianco, Guanzate-Socco, ore 21.30 Comense-Menaggio; lunedì 17 ore 20-30 Mariano Rosso-Antoniana.