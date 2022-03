Basket Prima Divisione: colpo della Virtus Albese sbanca la tana dei Cucciago Bulls 

Pallacanestro minors risultati

Basket Prima Divisione: la capolista brianzola è stata battuta a domicilio per 57-65, domani si gioca Ponte Lambro-Cavallasca

Colpo grosso della Virtus Albese nel recupero del 1° turno di ritorno del girone P del campionato di basket prima divisione. Il team albesino infatti è andato a vincere sul campo della capolista Cucciago Bulls per 57-65 al termine di una bella gara. Già domani si torna in campo per il recupero Ponte Lambro-Cavallasca mentre da giovedì 10 si apre il cartellone del 2° turno di ritorno

Il cartellone del recupero del 1° turno di ritorno

Lunedì 28 febbraio ore 21 Socco-Menaggio 61-58; venerdì 4 ore 20-20 Cucciago Bulls-Virtus Albese 57-65; lunedì 14/3 ore 21.30 SB’83 Cermenate-Ponte Lambro; rinviata al 31 marzo Cavallasca-Senna;

La classifica aggiornata del girone P

Cucciago Bulls, SB’83 Cermenate 20; Virtus Albese 16; Socco Fino 10; Menaggio 8; Olimpia Ponte Lambro 6; GS Cavallasca 4; Senna 0.

Recupero del 4° turno di ritorno

Martedì 8 marzo ore 21 Ponte Lambro-Cavallasca

Questo il cartellone del recupero del 2° turno di ritorno

Giovedì 10 marzo ore 21.30 Menaggio-Olimpia Ponte Lambro, ore Cavallasca.BS’83 Cermenate, venerdì 11 ore 21.30 Virtus Albese-Socco; domenica 13 marzo ore 21.30 Senna-Cucciago Bulls.