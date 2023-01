Basket Prima Divisione: emozioni dai posticipi domenicali del girone F lombardo.

Basket Prima Divisione: colpo grosso Cabiate che infligge la prima sconfitta alla capolista Comense

I posticipi domenicali del penultimo turno d'andata del campionato di basket Prima Divisione hanno regalato emozioni e risultati pesanti almeno nel girone F lombardo. Su tutti spicca la prima sconfitta stagionale della capolista Comense battuta a domicilio dal Cabiate. Successo casalingo largo e meritato per il Guanzate che travolge Ponte Lambro così come per il Mariano Rosso che ha strapazzato il fanalino di coda Menaggio. Domani si chiuderà il cartellone con il posticipo Alebbio-Antoniana ma domani scatterà anche l'ultimo turno d 'andata con tre ghiotti anticipi.

Il cartellone del 12° d'andata del girone F

Martedì 24 ore 20.30 Cucciago-Senna 61-47; mercoledì 25 ore 21.15 Albavilla-Leopandrillo 63-40, ore 21-30 Socco-Mariano Bianco 64-59; domenica 29 ore 18 Comense-Cabiate 52-61, ore 21 Mariano Rosso-Menaggio 60-28, Guanzate-Ponte Lambro 78-35; martedì 31 ore 21.30 Alebbio-Antoniana;

Classifica aggiornata del girone F

Comense* 20; Mariano Bianco 18; Albavilla, Cabiate, Guanzate 16; Cucciago Bulls 14; Antoniana Como, Socco Fino 12; Leopandrillo Cantù, Mariano Rosso 10 Alebbio 8; Ponte Lambro, Senna 4 Menaggio* 2. (1 gara in meno).

Il cartellone del 13° d'andata del girone F

Martedì 31 ore 20.30 Cucciago-Mariano Rosso, ore 21.15 Leopandrillo-Comense, ore 21.30 Cabiate-Guanzate; mercoeldì 1/2 ire 21.15 Ponte Lambro-Socco; domenica 5 ore 21 Senna-Alebbio, ore 21.30 Mariano Bianco-Menaggio.