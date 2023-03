Basket Prima Divisione tre vittorie esterne nei posticipi del 7° turno di ritorno girone F

Basket Prima Divisione: colpo grosso della capolista Comense che vince il big match con Guanzate

I posticipi del 7° turno di ritorno del girone F del campionato di basket Prima Divisione hanno regalato nel weekend tre colpi corsari. Copertina meritata per la capolista Comense che è andata a vincere il big match sul campo del Guanzate per 62-68. Dietro tiene il passo della prima della classe il Mariano Bianco corsaro a Cucciago così come si conferma in forma il Leopandrillo Cantù andato a sbancare il campo del Mariano Rosso. E già domani martedì 28 marzo si aprirà il nuovo turno con due anticipi Leopandrillo-Antoniana e Cabiate-Senna.

Questo il cartellone del 7° turno di ritorno del girone F

Giovedì 23/3 Alebbio-Menaggio 69-44, Antoniana-Cabiate 51-54; venerdì 24 ore 20.30 Cucciago-Mariano Bianco 61-82; domenica 26 ore 20 Guanzate-Comense 62-68, ore 21.30 Mariano Rosso-Leopandrillo Cantù 69-72; il 2 aprile Senna-Ponte Lambro; 14 maggio Albavilla-Socco.

La classifica aggiornata del girone F

Comense 38; S. Ambrogio Mariano Bianco 34; Osg Guanzate, Gladiatori Albavilla, Cabiate 26; Cucciago Bulls 24; Socco 20; Leopandrillo Cantù 18; Antoniana Como, Alebbio 16: Mariano Rosso 10; Olimpia Ponte Lambro 8: Senna 6; Menaggio 4.

Il programma dell'8° turno di ritorno del girone F

Martedì 28 Leopandrillo-Antoniana, Cabiate-Senna; mercoledì 29 ore 21.15 Ponte Lambro-Cucciago Bulls, Socco-Comense; domenica 2 aprile ore 21 Menaggio-Albavilla, Guanzate-Mariano Rosso, Mariano Bianco-Alebbio.