Basket Prima Divisione Cucciago Bulls sbancano Menaggio e tornano in vetta

pallacanestro minors maschile

Basket Prima Divisione è tornato in campo ieri sera il girone P con due gare.

Basket Prima Divisione è tornato in campo ieri sera il girone P con due gare.

Basket Prima Divisione nell'anticipo del 5° turno di ritorno il Socco ha regolato di misura Cavallasca 44-43

E' tornato in campo ieri sera, lunedì 7 febbraio, il campionato di basket Prima Divisione che nel girone P aveva in programma due gare. A Menaggio è andato in scena il posticipo del 4° turno di ritorno che ha visto il successo corsaro dei Cucciago Bulls che così agganciano in vetta il SB'83 Cermenate. Ieri sera si è però aperto anche il 5° turno di ritorno del girone con il successo casalingo del Socco Fino Mornasco che a domicilio ha domato di misura il GS Cavallasca per 44-43.

Il posticipo del 4° turno di ritorno del girone P

Lunedì 7 febbraio Menaggio-Cucciago Bulls 55-83.

Questo il programma del prossimo turno, 5° di ritorno girone P

Lunedì 7 febbraio ore 21.30 Socco-Cavallasca 44-43; venerdì 11/2 ore 20.20 Cucciago Bulls-Ponte Lambro, ore 21.30 Virtus Albese-Menaggio, domenica 13/2 ore 21 Senna-SB’83 Cermenate.

La classifica aggiornata del girone P

SB’83 Cermenate, Cucciago Bulls 14; Socco 8; Virtus Albese*, Menaggio 6; Olimpia Ponte Lambro, GS Cavallasca 4; Senna 0. (una gara in più).