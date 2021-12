Basket Prima Divisione Cucciago Bulls vince il posticipo con Menaggio per 86-57

Pallacanestro minors in campo

Basket Prima Divisione oggi si gioca il 5° turno d'andata del girone P.

Basket Prima Divisione oggi si gioca il 5° turno d'andata del girone P.

Basket Prima Divisione stasera in campo tutte le otto squadre con quattro partite interessanti

Si gioca questa sera il 5° turno d'andata del girone P del campionato di basket Prima Divisione con tutte le otto squadre in campo. Di fatto però il girone ha giocato il posticipo del turno precedente lunedì sera quando i Cucciago Bulls hanno travolto in casa il Menaggio salendo così a quota 6 punti al secondo posto alle spalle della capolista solitaria Scuola Basket'83 Cermenate che oggi ospita il testacoda con Senna. In serata completano il cartellonedel 5° turno Olimpia Ponte Lambro-Cucciago Bulls, Cavallasca-Socco Fino e Menaggio-Virtus Albese.

Recupero del 4° turno girone P

Lunedì 29 ore 20.20 Cucciago-Menaggio 86-57

Classifica aggiornata del girone P

Scuola Basket '83 Cermenate 8; SCS Socco Fino Mornasco,Cucciago Bulls 6; Menaggio, Ponte Lambro 4; Virtus Albese, Cavallasca 2; Pol Senna.

Questo il cartellone completo del 5° turno d'andata del girone P

Giovedì 2 dicembre Olimpia Ponte Lambro-Cucciago Bulls, SB’83 Cermenate-Senna, Cavallasca-Socco Fino, Menaggio-Virtus Albese.