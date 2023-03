Basket Prima Divisione: si è aperto ieri sera il 5° turno di ritorno del girone F.

Basket Prima Divisione: Cucciago Bulls vince in volata il derby con il Socco

Si è aperto ieri sera il 5° turno di ritorno del girone F del campionato di basket Prima Divisione con due ghiotti anticipi. Colpo vincente casalingo per i Cucciago Bulls che in volata hanno vinto il derby con il Socco Fino che gli permette di agganciare a quota 24 il treno delle terze in classifica. Passo avanti importante anche per il Leopandrillo Cantù che in casa ha regolato l'Olimpia Ponte Lambro. Il cartellone continuerà venerdì sera con Antoniana-Mariano Bianco e si completerà domenica con gli ultimi posticipi.

Il tabellino di Cucciago Bulls -Socco Fino 66-65

Cucciago: A. Molteni 13, Passarello 10, Porta 9, Molteni 9, Borghi 9, Divitini 4, G. Molteni 4,Giani 3, Mazzocato 2, Giuliano 2, Mongiu 1, Mauri.

Socco: Vercellini 13, Tofani 11, Sala 11, A. Borghi 6, Bergna 6, Riva 5, Allievi 5, Mastrorosa 4, Cerutti 4, Radice, Rimoldi, Gaffuri.

Il tabellino di Leopandrillo Cantù-Olimpia Ponte Lambro 62-42

Leopandrillo: M. Molteni 20, Marelli 8, Colombo 8, Trombetta 7, Cappelletti 5, Nespoli 5, A. Molteni 3, J. Molteni 2, Comi 2, Meroni 2, Riva, Borquez Montero.

Ponte Lambro: Bodini 12, Dell'Olio 8, Scibetta 6, Giannoni 5, Sanvito 4,Meroni 3, Nava 2, Frassoni 2, Bolotta, Brusco.

Questo il cartellone del 5° turno di ritorno del girone F

Martedì 7 ore 20.30 Cucciago-Socco 66-65, ore 21.15 Leopandrillo-Ponte Lambro 62-42; venerdì 10 ore 21.30 Antoniana-Mariano Bianco; domenica 12 ore 18.30 Alebbio-Guanzate, ore 21 Senna-Menaggio; ore 21.15 Mariano Rosso-Cabiate, ore 21.30 Albavilla-Comense.

La classifica aggiornata del girone F

Comense 32; S. Ambrogio Mariano Bianco 28; OSG Guanzate, Albavilla, Cucciago Bulls 24; Cabiate 22; Socco 18; Alebbio, Antoniana Como, Leopandrillo Cantù 14: Mariano Rosso 10; Ponte Lambro 8: Senna 4 Menaggio 2.