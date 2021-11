Basket Prima Divisione debutti vincenti per SB'83 Cermenate e SCS Socco Fino Mornasco

pallacanestro minors risultati

Ieri sera si è alzato ufficialmente il sipario anche sul campionato di basket Prima Divisione maschile regionale che nel girone P gestito dal comitato Fip di Varese vede iscritte anche alcune squadre nostrane. Esordio subito vincente per la Scuola Basket’83 Cermenate che si è imposta con un pesante 35-64 a Ponte Lambro e per il SCS Socco di Fino Mornasco che ha sbancato Menaggio di misura per 77-79. Domenica 7 è in programma Senna-Cavallasca mentre è stata rinviata al 23 novembre Virtus Albese-Cucciago Bulls.

Il programma del 1° turno d'andata del girone P

Giovedì 4 novembre Menaggio-Socco 77-79, Olimpia Ponte Lambro-SB'83 Cermenate 35-64; domenica 7 Senna-Gs Cavallasca (ore 21), rinviata al 23/11 Albese-Cucciago Bulls.

La classifica aggiornata del girone P

Scuola Basket '83 Cermenate*, SCS Socco Fino Mornasco* 2; Pol Senna, Virtus Albese, Cucciago Bulls, Pallacanestro Menaggio*, Olimpia Ponte Lambro*, GS Cavallasca 0. (* 1 gara in più)

Questo invece il programma completo del 2° turno d'andata girone P

Lunedì 8 novembre Scs Socco Fino Mornasco-Virtus Albese (ore 21.30); giovedì 11 Olimpia Ponte Lambro-Pall. Menaggio (ore 21), Scuola Basket ’83 Cermenate-GS Cavallasca (ore 21.30), venerdì 12 Cucciago Bulls-Pol. Senna (ore 20.20).