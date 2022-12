Basket Prima Divisione: ultime gare del 2022 nel girone F lombardo.

Basket Prima Divisione: domenica di festa per il Mariano Bianco che stoppa Albavilla per 79-56

Domenica vincente per il S. Ambrogio Mariano Bianco che per il 9° turno d'andata del campionato di Prima Divisione ha vinto in casa il big match del girone F contro Albavilla e raggiunge così al secondo posto il Cabiate. Oggi si chiude il cartellone con il posticipo Antoniana-Mariano rosso mentre prima di Natale sono in programma anche due recuperi: martedì 20 Cucciago ospiterà l'Olimpia Ponte Lambro mentre giovedì 22 l'Alebbio riceverà il Mariano Bianco.

Programma del 9° turno d'andata girone F

Martedì 13 dicembre ore 21.15 Leopandrillo-Senna 76-46, 21-30 Cabiate-Cucciago Bulls 56-63; mercoledì 14 ore 21.15 Ponte Lambro-Alebbio 49-57, Socco-Guanzate 52-50; domenica 18 Mariano Bianco-Albavilla 79-56; lunedì 19 ore 21.15 Antoniana-Mariano Rosso. Riviata Menaggio-Comense.

Recuperi Martedì 20 dicembre ore 20.30 Cucciago-Ponte Lambro; giovedì 22 ore 21.30 Alebbio-Mariano Bianco .

Classifica del girone F

Comense 16; Cabiate, Mariano Bianco 14; OSG Guanzate 12; Gladiatori Albavilla, Leopandrillo Cantù, Socco Fino 10; Antoniana Como 8; Mariano Rosso, Cucciago Bulls 6; Alebbio Como, Olimpia Ponte Lambro 4; Senna, Menaggio 2.