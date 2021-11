Basket Prima Divisione grande vittoria del Socco Fino e bel colpo grosso del Ponte Lambro

Pallacanestro minors risultati

Basket Prima Divisione si è aperto il 4° turno d'andata del girone P.

Basket Prima Divisione si è aperto il 4° turno d'andata del girone P.

Basket Prima Divisione stasera si completa il cartellone con Virtus Albese-SB’83 Cermenate e Cucciago Bulls-Menaggio

Si è aperto il 4° turno d'andata del campionato di basket Prima Divisione. Nel girone P che vede impegnate le squadre lariane, vittoria autorevole del SCS Socco Fino Mornasco che in casa ha travolto il fanalino di coda Senna e sale così in vetta con l'SB'83 Cermenate che stasera giocherà ad Albese. Importante la vittoria esterna dell'Olimpia Ponte Lambro che ieri sera ha sbancato il campo del GS Cavallasca. Oggi in campo anche Cucciago Bulls-Menaggio.

Il cartellone del 4° turno d'andata del girone P

Già giocate SCS Socco-Senna 81-48, Cavallasca-Olimpia Ponte Lambro 35-38; venerdì 26 novembre ore 21.30 Virtus Albese-SB’83 Cermenate e ore 20.20 Cucciago-Menaggio.

Classifica aggiornata del girone P

Scuola Basket '83 Cermenate, SCS Socco Fino Mornasco 6; Menaggio, Cucciago Bulls, Ponte Lambro 4; Virtus Albese, Cavallasca 2; Pol Senna.

Questo il cartellone completo del 5° turno d'andata del girone P

Giovedì 2 dicembre Olimpia Ponte Lambro-Cucciago Bulls, SB’83-Senna, Cavallasca-Socco, Menaggio-Virtus Albese.