Basket Prima Divisione: ieri sera si è giocato il big match del 6° turno del girone F.

Basket Prima Divisione: Guanzate sbanca anche Albavilla e si conferma sempre più regina

C'era grande attesa ieri sera nel girone F del campionato di basket Prima Divisione dove era in programma il big match al vertice valido per il 6° turno d'andata sul campo di Albavilla tra i padroni di casa dei Gladiatori e la capolista ancora imbattuta OSG Guanzate. Una gara che non ha deluso le attese e ha visto il nuovo successo esterno dell'OSG di coach Matteazzi che si è imposta per 46-55 mantenendo a tempo stesso imbattibilità e primato solitario.

Oggi i cartellone prosegue con altre due gare Antoniana-Ponte Lambro, Alebbio-Socco.

Programma del 6° turno d'andata girone F

Martedì 22 novembre ore 20.30 Cucciago-Menaggio 74-49, ore 21.15 Leopandrillo-Cabiate 73-83; mercoledì 23 ore 21.15 Albavilla-Guanzate 46-55; giovedì 24 ore 21.30 Antoniana-Ponte Lambro, Alebbio-Socco; domenica 27 ore 21 Senna-Mariano Bianco, Mariano Rosso-Comense.

Classifica del girone F

OSG Guanzate 12; Cabiate, 10; Gladiatori Albavilla, Mariano Bianco, Comense 8; Leopandrillo Cantù 6; Mariano Rosso, Socco Fino, Cucciago Bulls 4; Ponte Lambro, Antoniana Como, Senna, Menaggio 2;Alebbio 0.