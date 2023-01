Basket Prima Divisione: i Cucciago Bulls continuano la scalata e vincono il derby con Senna

Basket Prima Divisione si è aperto ieri il 12° turno d'andata del girone F lombardo.

Basket Prima Divisione: i "tori" si sono imposti 61-47 inanellando la quinta vittoria consecutiva, oggi Albavilla-Leopandrillo e Socco-Mariano Bianco

Si è aperto ieri sera il 12° turno d'andata del campionato di basket Prima Divisione e lo ha fatto con un atteso derby brianzolo nel girone F. Un derby che ha visto il quinto successo di fila dei Cucciago Bulls diretti dal tandem tecnico Cossa-Milo che hanno superato in casa i cugini del Senna per 61-47 (15-6, 28-19, 49-41,). Con questo successo meritato e maturato fin dal primo quarto i "tori" di Cucciago affiancano a quota 14 il treno delle terze in classifica. Oggi il cartellone del girone propone altre due gare interessanti Albavilla-Leopandrillo e Socco-Mariano Bianco.

Il cartellone del 12° d'andata del girone F

Martedì 24 ore 20.30 Cucciago-Senna 61-47; mercoledì 25 ore 21.15 Albavilla-Leopandrillo, ore 21-30 Socco-Mariano Bianco; venerdì 27 ore 21.30 Alebbio-Antoniana; domenica 29 ore 18 Comense-C0abiate, ore 21 Mariano Rosso-Menaggio, Guanzate-Ponte Lambro.

Classifica aggiornata del girone F

Comense* 20; Mariano Bianco 18; Cabiate, Guanzate, Albavilla, Cucciago Bulss 14; Antoniana 12; Leopandrillo, Socco* 10; Mariano Rosso 8; Alebbio 6; Ponte Lambro, Senna 4 Menaggio* 2. (1 gara in meno).