Basket Prima Divisione: ieri si è giocato l'anticipo del 10° turno d'andata del girone F.

Basket Prima Divisione: i Gladiatori vincono l'atteso derby contro i cugini di Ponte Lambro

E' tornato in campo il campionato di basket Prima Divisione maschile che ieri sera ha vissuto un ghiotto anticipo nel girone F con il derby Albavilla-Ponte Lambro. Un derby combattuto che ha visto il successo dei Gladiatori padroni di casa che hanno superato i cugini dell'Olimpia per 50-43 . Già giovedì sera si torna in campo con un altro anticipo Alebbio-Cabiate in attesa del big match d'alta quota di domenica 15 Comense-Mariano Bianco.

Il tabellino di Gladiatori Albavilla-Olimpia Ponte Lambro 50-43

Albavilla: Masciadri 13, Magni 12, Rizzi 9, Castelletti 3, Fasola 3, Mauri 3, Bergna 2, Frigerio 2, Gioiosa 2, Tettamanti 1, Colombo, Pontiggia.

Olimpia Ponte Lambro: Marelli 11, Sanvito 11, Brusco 6, Meroni 6, Bodini 5, Giannoni 2, Dell'Olio 2, Talamona.

Programma del 10° turno d'andata girone F

Martedì 10 gennaio ore 21 Albavilla-Ponte Lambro 50-43; giovedì 12 ore 21.30 Alebbio-Cabiate; venerdì 13 ore 20-.30 Cucciago Bulls-Leopandrillo; domenica 15 ore 18 Guanzate-Menaggio; ore 21 Comense-Mariano Bianco, Senna-Antoniana, ore 21.30 Mariano Rosso-Socco Fino.

Da recuperare del 9° turno Menaggio-Comense.

Classifica del girone F

Comense*, Mariano Bianco 16; Cabiate 14; OSG Guanzate, Gladiatori Albavilla 12; Leopandrillo Cantù, Socco Fino, Antoniana Como 10; Mariano Rosso, Cucciago Bulls 6; Alebbio Como, Olimpia Ponte Lambro 4; Senna, Menaggio* 2. (1 partita in meno).