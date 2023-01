Basket Prima Divisione: ieri la Comense ha vinto in volata il big match e resta in vetta da sola

Basket Prima Divisione si è giocato il 10° turno d'andata del girone F lombardo.

Basket Prima Divisione: i nerostellati hanno domato in casa il Mariano Bianco per 70-69, successo pesante anche per Guanzate

C'era grande attesa nel girone F del campionato di Basket Prima Divisione per il big match d'alta quota in programma ieri a Casnate dove si affrontavano le prime due della classe. Una partita che non ha deluso le attese e che si è risolta in volata a favore dei padroni di casa della Comense che hanno domato il Sant'Ambrogio Mariano Bianco per 70-69. Comense che resta prima da sola e ha anche da recuperare una gara contro Menaggio. Dietro da segnalare il pesante successo dell'OSG Guanzate proprio contro il Menaggio così come quello al fotofinish del Mariano Rosso sul Socco. Già domani si tornerà in campo per due anticipi dell'11° turno Leopandrillo-Alebbio e Cabiate-Albavilla.

Programma del 10° turno d’andata nel girone F

Martedì 10 gennaio Albavilla-Ponte Lambro 50-43, giovedì 12 Alebbio-Cabiate 62-60; venerdì 13 Cucciago Bulls-Leopandrillo Cantù 76-52; domenica 15 OSG Guanzate-Menaggio 56-31, ore 21 Comense-Mariano Bianco 70-69, Mariano Rosso-Socco Fino 62-60; Senna-Antoniana np. Da recuperare una gara del 9° turno Menaggio-Comense.

Classifica aggiornata del girone F

Comense* 18; Mariano Bianco 16; Cabiate, OSG Guanzate 14; Albavilla 12; Leopandrillo Cantù, Socco, Antoniana Como, Cucciago Bulls 10; Mariano Rosso 8; Alebbio Como 6; Ponte Lambro 4; Senna, Menaggio* 2. (1 partita in meno).

Programma dell'11° turno d’andata nel girone F

Martedì 17 gennaio ore 21.15 Leopandrillo-Alebbio, ore 21.30 Cabiate-Albavilla; mercoledì 18 ore 21.30 Ponte Lambro-Comense; giovedì 19 ore 20.30 Antoniana-Cucciago; domenica 22 ore 21 Senna-Mariano Rosso, Menaggio-Socco; ore 21.30 Mariano Bianco-Guanzate.