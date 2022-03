Basket Prima Divisione ieri sera il Socco ha chiuso la prima fase battendo Ponte Lambro per 72-50

Pallacanestro minors in campo

Basket Prima Divisione si è aperto il cartellone del recupero del 3° turno di ritorno del girone P.

Basket Prima Divisione si è aperto il cartellone del recupero del 3° turno di ritorno del girone P

Basket Prima Divisione oggi in campo Cavallasca-Menaggio, domani il match clou Cucciago-SB'83 e Albese-Senna

Si è aperto ieri sera il cartellone del recupero del 3° turno di ritorno del girone P del campionato di basket Prima Divisione maschile. In anticipo ha giocato e vinto il Socco Fino che in casa ha battuto l'Olimpia Ponte Lambro per 72-50 raggiungendo così al terzo posto a quota 16 la Virtus Albese. Stasera si gioca Cavallasca-Menaggio mentre venerdì chiudono il turno il big match Cucciago Bulls-SB'83 Cermenate e Albese-Senna.

Così il prossimo turno recupero del 3° turno di riorno del girone P

Mercoledì 16 marzo ore 21.30 Socco-Ponte Lambro 72-50; giovedì 17 ore 21.30 Cavallasca-Menaggio; venerdì 18 ore 21.30 Cucciago-SB’83; ore 21.30 Albese-Senna.

Classifica aggiornata del girone P

SB’83 Cermenate 26; Cucciago Bulls 22; Virtus Albese, Socco 16; Menaggio 10; Olimpia Ponte Lambro, Cavallasca 6; Senna 0.

Il cartellone del recupero del 1° turno di ritorno

Lunedì 14/3 ore 21.30 SB’83-Ponte Lambro 77-48; lunedì 21/3 ore 21.30 Cavallasca-Senna.

Recupero del 7° turno d'andata martedì 22/3 ore 21 Olimpia Ponte Lambro-Senna.