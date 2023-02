Basket Prima Divisione ieri sera successo casalingo dell'Alebbio Como contro Mariano Rosso

Basket Prima Divisione nel weekend si chiude il 2° turno di ritorno girone F.

Basket Prima Divisione domenica ben quattro posticipi con le prime della classe tutte in casa

Si è giocato ieri sera un altro anticipo del 2° turno di ritorno del girone F del campionato di Prima Divisione maschile. Successo casalingo per l'Alebbio Como che ha battuto agevolmente il S. Ambrogio Mariano Rosso. Domani si chiuderà il cartellone con ben quattro posticipi che vedranno in campo le prime della classe tutte in casa: Comese contro il Senna, Mariano Bianco contro Ponte Lambro e Guanzate contro Antoniana. Cabiate invece in trasferta sul lago ospite del fanalino Menaggio.

Questo il cartellone completo del 15° turno, 2° di ritorno girone F

Mercoledì 15 Socco-Leopandrillo Cantù 75-45, Gladiatori Albavilla-Cucciago Bulls 59-61; venerdì 17 Alebbio-Mariano Rosso 70-48; domenica 19 ore 18 Mariano Bianco-Ponte Lambro, Menaggio-Cabiate, Guanzate-Antoniana, ore 21 Comense-Senna.

Classifica aggiornata girone F

Comense 24; Sant'Ambrogio Mariano Bianco 22; Guanzate, Gladiatori Albavilla 20; Cabiate, Cucciago Bulls 18; Socco Fino 16; Alebbio 14; Antoniana 12; Leopandrillo, Mariano Rosso 10; Olimpia Ponte Lambro 6: Senna 4 Menaggio 2.