Basket Prima Divisione: il girone F lancia la volta tutti a caccia della capolista Comense

Basket Prima Divisione: dopo la sosta pasquale torna in campo il girone F Lombardo.

Archiviata la sosta per le festività di Pasqua si prepara a tornare in campo il campionato di basket Prima Divisione maschile per lanciare la volata finale della stagione regolare.

Nel girone F tutti dietro a dare la caccia alla lepre-capolista Comense che a 40 punti e con una gara da recuperare guarda tutti dall'alto puntando al salto di categoria. Già perchè mancano solo cinque giornate alla fine e dietro la prima della classe si infiamma la lotta con Mariano Bianco seconda forza mentre la terza piazza è condivisa da un terzetto formato da Albavilla, Guanzate e Cabiate. Proprio il Cabiate sarà protagonista domani sera, mercoledì 12, dell'anticipo del 9° turno di ritorno ospite sul campo dei Cucciago Bulls.

Il cartellone proseguirà venerdì 14 con due gare, domenica 16 con altre tre partite per chiudersi lunedì 17 con il posticipo Marano Rosso-Antoniana.

Il programma del 9° turno di ritorno del girone F

Mercoledì 12 aprile ore 21.15 Cucciago-Cabiate; venerdì 14 ore 21.20 Alebbio-Ponte Lambro, 21.30 Senna-Leopandrillo; domenica 16 ore 20.30 Albavilla -Menaggio Bianco, Guanzate-Socco, ore 21.30 Comense-Menaggio; lunedì 17 ore 20-30 Mariano Rosso-Antoniana.

La classifica aggiornata del girone F

Comense 40; S. Ambrogio Mariano Bianco 36; Cabiate, Osg Guanzate, Gladiatori Albavilla 28; Cucciago Bulls 26; Socco 24; Leopandrillo Cantù 20; Antoniana Como, Alebbio 16: Mariano Rosso 10;Senna 8; Olimpia Ponte Lambro 5; Menaggio 4.