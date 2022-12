Basket Prima Divisione: si sono giocate ieri altre due gare del 7° turno del girone F lombardo.

Basket Prima Divisione: il Ponte Lambro torna al successo e stoppa il Senna

Si sono giocate ieri sera altre due gare del 7° turno d'andata del girone F del campionato di basket Prima Divisione maschile. Torna al successo l'Olimpia Ponte Lambro che in casa ha battuto il Senna mentre colpo grosso del Socco Fino che ha domato in volata i Gladiatori Albavilla. Domani venerdì 2 dicembre far puntati sul big match Comense-Guanzate mentre domenica 4 chiuderanno i due posticipi Menaggio-Alebbio e Mariano Bianco-Cucciago Bulls.

Programma del 7° turno d'andata girone F

Martedì 29 novembre ore 21.15 Leopandrillo Cantù-Mariano Rosso 61-56, 21.30 Cabiate-Antoniana 53-44; mercoledì 30 ore 21.15 Ponte Lambro-Senna 59-47, Socco-Albavilla 59-54 venerdì 2 dicembre ore 21.20 Comense-Guanzate; domenica 4 ore 21 Menaggio-Alebbio, 21.20 Mariano Bianco-Cucciago Bulls.

Classifica del girone F

OSG Guanzate, Cabiate 12; Mariano Bianco, Comense 10; Gladiatori Albavilla. Leopandrillo Cantù, Socco Fino 8; Antoniana Como 6; Mariano Rosso, Cucciago Bulls, Olimpia Ponte Lambro 4; Senna, Menaggio 2; Alebbio 0.