Basket Prima Divisione: il Sant'Ambrogio va ko contro Premezzo e dice addio ai sogni Promozione

Basket Prima Divisione: si è giocata la gara di ritorno della finale regionale del tabellone A.

Basket Prima Divisione: ieri sera infatti nella gara di ritorno il Mariano si è dovuto arrendere anche in casa per 56-75

Niente doppietta promozione per le squadre lariane nelle finali regionali di basket Prima Divisione. Già perché dopo il successo dell'SB83 Cermenate, il movimento comasco sperava nel bis con il Sant'Ambrogio Mariano che ieri sera era atteso dalla gara di ritorno della finale nel tabellone A contro il B3 Basket Premezzo. Il team marianese doveva vincere e ribaltare il - 7 subito nel match d'andata ma ieri sera è andata davvero male per i biancorossi locali. Il Sant'Ambrogio infatti anche tra le mura domestiche ha dovuto arrendersi agli avversari che si sono imposti con un largo 56-75 che ha regalato loro il salto in Promozione.

Il tabellino di S. Ambrogio Mariano-B3 Basket Premezzo

Mariano: Ferraioli 23, Sala 10, Caiati 6, Di Gregorio 5, Sironi 4, Cappellini 4, Piopolo 2, Pellegatta 2, Livio, Vismara, Verga, Frigerio.

Premezzo: Romano 18, Ardenghi 13, Fracassetti 11, Sana 8, Brigatti 8, Falco 6, Corna 6, Pirola 5, Ranghetti, Albergoni, Sturaro, Baggi.

Finale Girone A

Andata domenica 26 giugno B3 Basket Premezzo-S. Ambrogio Mariano 73-66

Ritorno domenica 3 luglio Mariano Comense-B3 Basket Premezzo 56-75

Finale Girone D

Domenica 26 giugno USSA Nova-SB'83 Cermenate 60-60

Ritorno giovedì 30 giugno ore 21.30 SB'83 Cermenate-USSA Nova 47-44