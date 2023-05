Basket Prima Divisione: ieri sera un nuovo verdetto importante dai playoff Silver.

Basket Prima Divisione: il Socco sbanca Cabiate e festeggia alla bella la salvezza

Serata importante quella di ieri per i play off Silver salvezza del campionato di basket Prima Divisione che ha emesso un altro verdetto importante. Colpo grosso infatti del Socco Fino che è andato a vincere gara 3 della serie sul campo del Cabiate e si è garantito la salvezza.

Una bella impresa per la formazione finese che dopo aver perso gara 1 si è riscatta ribaltando la serie prima imponendosi in casa in gara2 e poi come detto andando a vincere la bella ieri sera in trasferta.

Ora l'attenzione si sposta sull'ultima serie: la bella Guanzate - Leopandrillo Cantù in programma domenica 5 giugno.

Il tabellino di gara 3 Cabiate-Socco 50-53

Cabiate: Rota 14, Tanzi 13, Minotti 6, Pedretti 5, Tiano 4, Gallarini 4, Leorizzi 2, Carta 2, Lamanna , Castiglioni, Santambrogio, Camigliano.

Socco Fino: Tofani 11, Allievi 7, R. Riva 7, Sala 7, F. Riva 6, Cerutti 6, Miatello 4, Riccioli 3, Vercellini 2, Radice , Bergna, Rimoldi.

Questo il programma di gara 3 Playoff Silver per la salvezza

Martedì 30 maggio ore 21.30 Cabiate-Socco 50-53 (1-2); domenica 4 giugno ore 20.30 Guanzate-Leopandrillo.

Questi i risultati di gara 2 Playoff Silver per la salvezza

Giovedì 25 maggio Antoniana-Cucciago 55-70 (0-2), Leopandrillo-Guanzate 63-56, Socco-Cabiate 61-57 , Alebbio-Albavilla 58-62 (0-2).

Questi i risultati di gara 1 Playoff Silver per la salvezza

Domenica scorsa Cucciago Bulls-Antoniana 67-35, Guanzate-Leopandrillo Cantù 76-48, Cabiate-Socco 75-63, Albavilla-Alebbio 73-45.