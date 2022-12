Basket Prima Divisione: si continua a giocare nel girone F Lombardo.

Basket Prima Divisione: in posticipo successo casalingo dell'Antoniana contro Mariano Rosso

Il 9° turno "spezzatino" pre natalzio nel girone F del campionato di basket Prima Divisione ha giocato ieri sera un'altra gara interessante che si è chiusa al fotofinish. Successo di misura e in volata infatti quello centrato a domicilio dall'Antoniana Como che ha domato il Sant'Ambrogio Mariano Rosso all'ultimo respiro per 60-59.

Stasera si torna in campo per il recupero Cucciago-Olimpia Ponte Lambro, mentre giovedì sera andrà in scena Alebbio-Mariano Bianco che chiuderà il 2022 del girone F.

Programma del 9° turno d'andata girone F

Martedì 13 dicembre ore 21.15 Leopandrillo-Senna 76-46, 21-30 Cabiate-Cucciago Bulls 56-63; mercoledì 14 ore 21.15 Ponte Lambro-Alebbio 49-57, Socco-Guanzate 52-50; domenica 18 Mariano Bianco-Albavilla 79-56; lunedì 19 ore 21.15 Antoniana-Mariano Rosso 60-59. Rinviata Menaggio-Comense.

Recuperi Martedì 20 dicembre ore 20.30 Cucciago-Ponte Lambro; giovedì 22 ore 21.30 Alebbio-Mariano Bianco .

Classifica del girone F

Comense 16; Cabiate, Mariano Bianco 14; OSG Guanzate 12; Gladiatori Albavilla, Leopandrillo Cantù, Socco Fino, Antoniana Como 10; Mariano Rosso, Cucciago Bulls 6; Alebbio Como, Olimpia Ponte Lambro 4; Senna, Menaggio 2.