Basket Prima Divisione: si è aperto ieri il penultimo turno stagionale del girone F lombardo.

Basket Prima Divisione: la capolista Comense non fa sconti e sbanca anche Cabiate per 67-74

Si è già aperto ieri sera il 12° turno, penultimo di ritorno del girone F del campionato di Prima Divisione. Due gli anticipi in programma che hanno visto l'ennesimo successo esterno della capolista Comense che non fa sconti ed è andata a sbancare anche il campo del Cabiate mentre il Leopandrillo Cantù si è confermato in salute stoppando a domicilio i Gladiatori Albavilla. Giovedì si tornerà in campo con il derby cittadino Antoniana Como-Alebbio Como.

Il programma completo del 12° turno di ritorno del girone F

Martedì 3 maggio ore 21.30 Cabiate-Comense 67-74; Leopandrillo-Albavilla 57-52; giovedì 4 ore 21.30 Antoniana-Alebbio; domenica 7 ore 21 Ponte Lambro-Guanzate, Senna-Cucciago, ore 21.30 Mariano Bianco-Socco , Menaggio-Mariano Rosso.

La classifica aggiornata del girone F

Comense 48; Mariano Bianco 40; Guanzate, Gladiatori Albavilla 32; Cucciago Bulls 30; Cabiate, Socco 28; Leopandrillo Cantù 26; Antoniana 20; Alebbio 16: Mariano Rosso 14;Senna 8; Olimpia Ponte Lambro 7; Menaggio 4.