Basket Prima Divisione: la capolista Comense supera anche l'ostacolo Socco e vince 61-66

Ieri sera si sono giocate altre due partite valide per l'8° turno di ritorno del girone F del campionato di basket Prima Divisione. Copertina per la capolista Comense che non si ferma e sbanca anche il campo del Socco Fino per 61-66. Colpo esterno anche per i Cucciago Bulls che hanno espugnato Ponte Lambro salendo così a quota 26 punti. Domenica si completerà il cartellone con le restanti gare.

Il programma dell'8° turno di ritorno del girone F

Martedì 28 Cabiate-Senna 74-31; mercoledì 29 ore 21.15 Ponte Lambro-Cucciago Bulls 40-71, Socco-Comense 61-66; domenica 2 aprile ore 21 Leopandrillo-Antoniana, Menaggio-Albavilla, Guanzate-Mariano Rosso, Mariano Bianco-Alebbio.

La classifica aggiornata del girone F

Comense 40; S. Ambrogio Mariano Bianco 34; Cabiate 28; Osg Guanzate, Gladiatori Albavilla, Cucciago Bulls 26; Socco 20; Leopandrillo Cantù 18; Antoniana Como, Alebbio 16: Mariano Rosso 10; Olimpia Ponte Lambro 8: Senna 6; Menaggio 4.