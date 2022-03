Basket Prima Divisione la capolista SB'83 Cermenate travolge Ponte Lambro e allunga in vetta

pallacanestro minors risultati

Basket Prima Divisione già stasera si apre il nuovo turno con l'anticipo Socco-Olimpia

Il girone P del campionato di basket Prima Divisione è sempre nel segno della SB'83 Cermenate. La capolista infatti ha vinto a mani basse anche il recupero di lunedì sera domando in casa l'Olimpia Ponte Lambro con un netto 77-48 trascinata dal suo top scorer Paolo Luridiana autore di 21 punti ben spalleggiato da Verga e Porro. SB'83 che allunga in classifica a + 4 sulla seconda Cucciago Bulls. Già stasera Ponte Lambro tornerà in campo per aprire il cartellone del 3° turno di ritorno ospite del Socco.

Il tabellino di SB'83 Cermenate-Olimpia Ponte Lambro 77-48

SB'83 Cermenate: Luridiana 21, Porro 16, Verga 16, Melli 10, Cola 4, Squarcina 4, Zerbi 4, Casatelli 2, Monti, Sala.

Olimpia: Sanvito 19, Bodini 13, Bonanomi 8, Brusco 4, Butti 4, Critelli, Noseda

Il cartellone del recupero del 1° turno di ritorno

Lunedì 14/3 ore 21.30 SB’83-Ponte Lambro 77-48; lunedì 21/3 ore 21.30 Cavallasca-Senna.

Recupero del 7° turno d'andata martedì 22/3 ore 21 Olimpia Ponte Lambro-Senna

Classifica aggiornata del girone P

SB’83 Cermenate 26; Cucciago Bulls 22; Virtus Albese 16; Socco 14; Menaggio 10; Olimpia Ponte Lambro, Cavallasca 6; Senna 0.

Così il prossimo turno recupero del 3° turno di riorno del girone P

Mercoledì 16 marzo ore 21.30 Socco-Ponte Lambro; giovedì 17 ore 21.30 Cavallasca-Menaggio; giovedì 18 ore 21.30 Cucciago-SB’83; venerdì 18 ore 21.30 Albese-Senna.