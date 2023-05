Basket Prima Divisione: si è chiusa la regular season del girone F lombardo.

Basket Prima Divisione: la Comense cade in casa ma va ai playoff da capolista

Si è chiusa nel weekend scorso la regular season del campionato di basket Prima Divisione. Nel girone F lombardo congedo con sconfitta ininfluente per la capolista Comense beffata in casa dal Leopandrillo Cantù ma già proiettata sui playoff. Al secondo posto il Mariano Bianco che ha sbancato in scioltezza Menaggio mentre hanno chiuso sul podio al terzo posto i Gladiatori Albavilla grazie al doppio successo ravvicinato contro Antoniana e nel recupero domenicale contro il Socco.

Il programma completo del 13° e ultimo turno di ritorno del girone F

Domenica 7 maggio Albavilla-Antoniana 45-41, Lunedì 8 maggio ore 21.30 Socco-Ponte Lambro 71-52; giovedì 11 ore 21.30 Alebbio-Senna 84-44; domenica 14 Menaggio-Mariano Bianco 42-69, Mariano Rosso-Cucciago Bulls 45-65, Comense-Leopandrillo Cantù56-63, Guanzate-Cabiate 43-50. Domenica 14 recupero del 7° turno ore 20.30 Albavilla-Socco 63-61.

Martedì 9 maggio recupero del 10° turno Cabiate -Alebbio 55-61.

La classifica aggiornata del girone F

Comense 48; Mariano Bianco 44; Albavilla 36; Cucciago 34; Guanzate 32; Cabiate, Socco 30; Leopandrillo 28; Antoniana 22; Alebbio 20: Mariano Rosso 16; Ponte Lambro 9; Senna 8; Menaggio 4.