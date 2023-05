Basket Prima Divisione: si è aperta la seconda fase del campionato lombardo.

Basket Prima Divisione: la Comense perde in casa gara 1 dei playoff contro Carnate

Chiusa la stagione regolare è già tempo di playoff e di seconda fase per il campionato di basket Prima Divisione maschile. Playoff promozione iniziati male per la Comense che da capolista del girone F affrontava il Carnate. Purtroppo gara 1 giocata nel fine settimana scorsa a Casnate è stata davvero negativa per i giocatori nerostellati battuti con un netto 69-82. Ora diventa decisiva gara 2 a Carnate venerdì 26 maggio alle 21.30 per provare ad impattare la serie e tornare a Casnate per gara 3 domenica 4 giugno.

Playoff Silver per la salvezza

Iniziati ieri domenica 2 maggio anche le serie dei playoff salvezza che vedono coinvolte ben otto squadre lariane. In gara 1 successi di Cucciago Bulls, Guanzate, Cabiate e Albavilla tutte a segno in casa.

Questi i risultati di gara 1

Cucciago-Antoniana 67-35, Guanzate-Leopandrillo Cantù 76-48, Cabiate-Socco 75-63, Albavilla-Alebbio 73-45

Questo il programma di gara 2

Giovedì 25 maggio Antoniana-Cucciago, Leopandrillo-Guanzate, Socco-Cabiate, Alebbio-Albavilla.

Eventuali gara 3

Domenica 28 Albavilla-Alebbio; martedì 3' Cucciago-Antoniana, Cabiate-Socco; domenica 4 giugno Guanzate-Leopandrillo.