Basket Prima Divisione la Comense vince il testacoda travolgendo il Menaggio per 103-27

Basket Prima Divisione si è aperto ieri sera il 22 turno del girone F lombardo.

Basket Prima Divisione turno "spezzatino" che proseguirà domani con due gare, altre due lunedì così come martedì

SI è aperto il 22° turno, 9° di ritorno del girone F del campionato di Prima Divisione e lo ha fatto ieri sera con il più classico dei testacoda che ha visto l'oceanico successo della Pol Comense a spese del fanalino Menaggio travolto per 103-27. Comense che allunga così in classifica salendo a quota 42. Cartellone spezzatino per il girone F che proseguirà domenica con due gare ad Albavilla e Guanzate poi lunedì altre due partite così come martedì quando le ultime due sfide chiuderanno il programma.

Il programma del 9° turno di ritorno del girone F

Venerdì 14 Comense-Menaggio 103-27 ; domenica 16 ore 20.30 Albavilla -Menaggio Bianco, Guanzate-Socco lunedì 17 ore 20-30 Mariano Rosso-Antoniana, ore 21.15 Cucciago-Cabiate; martedì Alebbio-Ponte Lambro, 21.30 Senna-Leopandrillo

La classifica aggiornata del girone F

Comense 42; S. Ambrogio Mariano Bianco 36; Cabiate, Osg Guanzate, Gladiatori Albavilla 28; Cucciago Bulls 26; Socco 24; Leopandrillo Cantù 20; Antoniana Como, Alebbio 16: Mariano Rosso 10;Senna 8; Olimpia Ponte Lambro 5; Menaggio 4.