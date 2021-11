Basket Prima Divisione la Comense vince l'esordio nel girone F superando l'Aurora in volata

pallacanestro Minors risultati del weekend

Basket Prima Divisione si è giocato il primo turno d'andata del campionato regionale lombardo.

Basket Prima Divisione nel girone P debutto positivo per il GS Cavallasca e oggi si apre il 2° turno con SCS Socco-Virtus Albese

Il tempo di archiviare il turno inaugurale ed ecco che il campionato di basket Prima Divisione apre già oggi la seconda giornata. Nel girone P gestito dalla Fip Varese stasera si gioca l'anticipo SCS Socco Fino Mornasco-Virtus Albese. Da segnalare che nel posticipo del 1° turno il GS Cavallasca ha vinto in trasferta a Senna. Spostandoci nel girone F della Fip di Bergamo luci e ombre per le due squadre lariane iscritte. Successo in volata per la Pol. Comense che in casa ha battuto di misura per 78-77 l'Aurora San Francesco mentre il Sant' Ambrogio Mariano Rosso è stato superato a Tirano per 68-61. E venerdì 12 sarà in programma proprio il derby Comense-Mariano.

Il programma del 1° turno d'andata del girone P

Giovedì 4 novembre Menaggio-Socco 77-79, Olimpia Ponte Lambro-SB'83 Cermenate 35-64; domenica 7 Senna-Gs Cavallasca 36-54, rinviata al 23/11 Albese-Cucciago Bulls.

La classifica aggiornata del girone P

Scuola Basket '83 Cermenate*, SCS Socco Fino Mornasco* , GS Cavallasca 2; Pol Senna, Virtus Albese, Cucciago Bulls, Pallacanestro Menaggio*, Olimpia Ponte Lambro*0. (* 1 gara in più)

Questo invece il programma completo del 2° turno d'andata girone P

Lunedì 8 novembre SCS Socco Fino Mornasco-Virtus Albese (ore 21.30); giovedì 11 Olimpia Ponte Lambro-Pall. Menaggio (ore 21), Scuola Basket ’83 Cermenate-GS Cavallasca (ore 21.30), venerdì 12 Cucciago Bulls-Pol. Senna (ore 20.20).

I risultati del 1° turno d'andata del girone F Bergamo

Oggiono-Imbersago 60.47, Comense-Aurora San Francesco 78-77, Tirano-S. Ambrogio Mariano Rosso 68-61, Valmadrera-Sondrio 63-46

La classifica aggiornata del girone F Bergamo

Oggiono, Comense, Tirano, Valmadrera 2; S. Ambrogio Mariano Rosso, Imbersago, Aurora S. Francesco, Sondrio 0.

Il programma del 2° turno d'andata del girone F Bergamo

Giovedì 11 novembre Valmadrera-Imbersago; venerdì 12 Pol. Comense-S. Ambrogio Mariano Rosso ore 21.15; domenica 14 Aurora San Francesco -Tirano, Oggiono-Sondrio.