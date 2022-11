Basket Prima Divisione: ieri si sono giocate altri due gare del 6° turno girone F.

Basket Prima Divisione: l'Antoniana stoppa Ponte Lambro, Socco sbanca l'Alebbio

Si sono giocate ieri sera altre due interessanti gare valide per il 6° turno del girone F del campionato di Basket Prima Divisione. Successo casalingo per l'Antoniana Como di coach Riccardo Gorla che ha stoppato l'Olimpia Ponte Lambro mentre colpo esterno pesante per il Socco Fino che ha sbancato il campo dell'Alebbio Como.

Domenica 27 chiuderanno il cartellone i due posticipi Senna-Mariano Bianco, Mariano Rosso-Comense.

Programma del 6° turno d'andata girone F

Martedì 22 novembre ore 20.30 Cucciago-Menaggio 74-49, ore 21.15 Leopandrillo-Cabiate 73-83; mercoledì 23 ore 21.15 Albavilla-Guanzate 46-55; giovedì 24 ore 21.30 Antoniana-Ponte Lambro 54-43, Alebbio-Socco Fino 46-58; domenica 27 ore 21 Senna-Mariano Bianco, Mariano Rosso-Comense.

Classifica del girone F

OSG Guanzate 12; Cabiate, 10; Gladiatori Albavilla, Mariano Bianco, Comense 8; Leopandrillo Cantù 6; Mariano Rosso, Socco Fino, Cucciago Bulls 4; Ponte Lambro, Antoniana Como, Senna, Menaggio 2;Alebbio 0.