Basket Prima Divisione le squadre lariane ripartiranno ad inizio febbraio

News Pallacanestro minors maschile

Basket Prima Divisione nuovo stop della Fip che ferma ancora le formazioni nostrane di categoria.

Basket Prima Divisione nuovo stop della Fip che ferma ancora le formazioni nostrane di categoria.

Basket Prima Divisione il girone P riprenderà il 3 /2, il girone E al via il 4/2 con la Comense

Anche le squadre lariane impegnate nei campionati di basket Prima Divisione maschile torneranno in campo solo ad inizio febbraio. La Fip Lombardia ha deciso di prolungare infatti la sospensione dei campionati regionali vista l’emergenza sanitaria fino a fine gennaio. Questo per consentire la definitiva ratifica, e la conseguente applicazione, del nuovo regolamento sanitario relativo alla procedura del "Return To Play", con relativa possibilità per gli atleti guariti dal Covid di espletare una procedura più semplice e veloce. Il campionato di Prima Divisione maschile che vede protagoniste molte squadre lariane quindi ripartirà dal 4° turno di ritorno e recupererà al termine della regular season le gare rinviate. Il girone P si era interrotto il 16 dicembre scorso quando si giocò solo una gara Cucciago Bulls-Socco (63-52) valida per il 7° e ultimo turno d'andata. Da allora sono state rinviate ben tre giornate complete.

Programma del 4° turno di ritorno del girone P

Giovedì 3 febbraio Olimpia Ponte Lambro-GS Cavallasca, SB’83 Cermenate-Virtus Albese; Lunedì 7/2 Menaggio-Cucciago Bulls; il 20 marzo Senna-Socco.

La classifica attuale del girone P

SB’83 Cermenate, Cucciago Bulls 12; Socco, Virtus Albese, Menaggio 6; Olimpia Ponte Lambro, GS Cavallasca 4; Senna 0.

Programma del 4° turno di ritorno del girone E

Venerdì 4 febbraio Comense-Sondrio; sabato 5 Tirano-Oggiono, Aurora-Valmadrera; domenica 6 Sant' Ambrogio Mariano-Imbersago

La classifica attuale del girone E

Pol. Comense, Valmadrera 12; Aurora 8; Sondrio, Tirano 6; Oggiono, Imbersago 4; Sant'Ambrogio Mariano Rosso 2.